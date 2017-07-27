ارتفاع ضحايا احتجاجات فنزويلا إلى 102 شخص - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في فنزويلا إلى 102 شخص خلال 4 أشهر، في وقت أكدت واشنطن أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري هناك.

وذكرت السلطات أن رجلاً قُتل أمس أثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بلدة إيجيدا في ولاية ميريدا غربي البلاد.

وشارك العديد من الفنزويليين في إضراب عام لمدة 48 ساعة بدأ أمس الأربعاء، احتجاجاً على تصويت مقرر يوم الأحد لانتخاب أعضاء جمعية ستكلف بمهمة إعادة صياغة الدستور.

وتقول المعارضة إن تشكيل الجمعية هو محاولة من مادورو لتحويل البلاد إلى ديكتاتورية.