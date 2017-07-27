طريقك للتعامل مع رسائل الاحتيال المستلمة عبر " واتساب " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نبه خبراء في الأمن المعلوماتي المستخدمين للأنترنت من طريقة للاحتيال عبر تطبيق ” واتساب ” ، تسعى لإقناع المستخدمين بالإفصاح عن بيانات بنكية خاصة بهم تسهل السطو على حساباتهم.

ويستقبل المستخدم رسالة تقول ” سجلاتنا تقول إن فترة تجربة واتساب قد تجاوزت العام وبعد انتهائها فإن واتساب لن يكون قادرا على إرسال أو استقبال رسائل للاستمرار في الخدمة دون انقطاع عليك أن تشترك في أي من مدد خدمتنا .”

وتأتي الرسالة مصحوبة برابط يقود المستخدم في حال الضغط عليه، إلى تسجيل بعض بياناته منها ما يخص حسابه البنكي.

وينصح في هذه الحالة بفتح الرسالة ومنع المرسل من التواصل معك مجددا (بلوك)، والإبلاغ عن محاولة احتيال.