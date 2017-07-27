الفلسطينيون يؤدون صلاة الظهر في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيون سيؤدون صلاة ظهر اليوم الخميس بالمسجد الأقصى.

يذكر أن ساحة الأقصى شهد العديد من المواجهات بين الفلسطينيون وجنود دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وضعت الأخيرة بوابات ألكترونية، على مداخل الأقصى.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم.

كما أجرت حكومة المملكة اتصالات بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد. وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم ـ إن شاء الله ـ في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم .