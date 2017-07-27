بالفيديو.. مجهول يشعل النيران في جهاز " ساهر " بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أشعل مجهول النيران أحد أجهزة ساهر على طريق الملك فهد في حي الغويلا بنجران، فجر اليوم، وهو ما أدى للقضاء على محتوياته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي، إن المختصين باشروا الموقع، ولا يزال البحث جارياً للتعرف على المتسبب، حتى يلقى العقاب الرادع له ولكل من تسوّل له نفسه العبث والتخريب.