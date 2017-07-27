بالفيديو.. مجهول يشعل النيران في جهاز " ساهر " بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مجهول يشعل النيران في جهاز ” ساهر ” بنجران
أشعل مجهول النيران أحد أجهزة ساهر على طريق الملك فهد في حي الغويلا بنجران، فجر اليوم، وهو ما أدى للقضاء على محتوياته.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي، إن المختصين باشروا الموقع، ولا يزال البحث جارياً للتعرف على المتسبب، حتى يلقى العقاب الرادع له ولكل من تسوّل له نفسه العبث والتخريب.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذا عمل تخريبي يعرض الجاني لأقصى العقوبات
وضعت هذه الأجهزة مع احتمالية التعرض للتخريب ورصد من يقوم بها
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 10 دقائق
الله. يقويه. ويسلط الله الأعداء على الشركة الأم. وعلى مسؤليها. ما بجنونه مال حرام وسحت. وهذا أكل أموال. الناس. بالباطل. حفظك الله. يا من أزلت لص من درب المسلمين. عليكم بهم. هؤلاء لصوص. ومرتزقة. ومتحايلون