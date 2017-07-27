رجل يُثير بلبلة في الشارع لسيره عارياً عقب قطع عضوه الذكري - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثار رجل عاري ، حالة من البلبلة بأحد شوارع شيكاغو ، حيث ظهر بالشارع وهو عاري كلياً ومغطى بالدماء ، عقب انقطاع عضوه الذكري وتحت تأثير المخدرات .

حيث ظل الرجل يصرخ في الشارع بكلمات غير مفهومة وترهات وشتائم للمقيمين وراء بوابة حديدية كبيرة ، فيما طالبه عدد من الاهالي بالهدوء قبل قبل أن يتوجه نحو شرطية من دائرة شرطة شيكاغو كانت واقفة بالمنطقة.

وصار الرجل يصرخ بأعلى صوته على الشرطية قائلاً: “أخرجي من هنا أيتها الساقطة” قبل أن تصرخ عليه وطالبة منه أن ينزل أرضاً قبل أن تطلق النار عليه.

ثم وصلت سيارة أخرى تابعة للشرطة وخرج منها ضابط وحاول الرجل العاري الوقوف ومهاجمة الشرطي الآخر لكنه ما لبث أن أطلق النار عليه .