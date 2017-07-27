رجل يُثير بلبلة في الشارع لسيره عارياً عقب قطع عضوه الذكري - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يُثير بلبلة في الشارع لسيره عارياً عقب قطع عضوه الذكري
أثار رجل عاري ، حالة من البلبلة بأحد شوارع شيكاغو ، حيث ظهر بالشارع وهو عاري كلياً ومغطى بالدماء ، عقب انقطاع عضوه الذكري وتحت تأثير المخدرات .
حيث ظل الرجل يصرخ في الشارع بكلمات غير مفهومة وترهات وشتائم للمقيمين وراء بوابة حديدية كبيرة ، فيما طالبه عدد من الاهالي بالهدوء قبل قبل أن يتوجه نحو شرطية من دائرة شرطة شيكاغو كانت واقفة بالمنطقة.
وصار الرجل يصرخ بأعلى صوته على الشرطية قائلاً: “أخرجي من هنا أيتها الساقطة” قبل أن تصرخ عليه وطالبة منه أن ينزل أرضاً قبل أن تطلق النار عليه.
ثم وصلت سيارة أخرى تابعة للشرطة وخرج منها ضابط وحاول الرجل العاري الوقوف ومهاجمة الشرطي الآخر لكنه ما لبث أن أطلق النار عليه .
الثامري[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
غصب يعمل كذا وش يبغاااا في الحياه دام السلاح راح يعني صار صفر على الشمال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11703 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا تعطل العضو الذكر عن العمل اصبح ما له فايده فالرجل قرر التخلص منه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17852 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاتلومونه
ضاااااع رااااااس المال🤗🤗🤗
كان زمان[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 49 دقيقة
سيارة بدون مكينة … ماتمشي …
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله.
الله يحفظ لنا تجارتنا وراس مالنا ؟؟؟؟؟؟؟ والدكان. فعلا هذا راس المال.
الحربي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 26 دقيقة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، بالعكس يمكن هذا الحل يجعله يعيش مرتاح ومستقر صحيّا ونفسيا ويريح الناس من نزواته العشوائية
في بعض الدول الاسيوية يقومون بإجراء عملية الاخصاء الكيميائية للرجال اللي يخطفون ويغتصبون ، بعد العملية
لايهش ولاينش ، مايقدر يسوي اَي حاجة فقط يأخذ سيلفي معه على استحياء.
مع وافر المحبة.
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 18 دقيقة
اذا تعطل العضو الذكر يعني مسدس بدون رصاص
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8690 ] نشر منذ 9 دقائق
وليه تقطعه ليه فيه ناس بأمس الحاجه لهه وذؤلي يقطععوون
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔💔💔💔