 سيول تغرق مواطن وتجرف مركبته مسافة 24 كيلومتراً بسراة عبيدة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 4 دقائق
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سيول تغرق مواطن وتجرف مركبته مسافة 24 كيلومتراً بسراة عبيدة

سيول تغرق مواطن وتجرف مركبته مسافة 24 كيلومتراً بسراة عبيدة
محمد طحيطح(صدى):

أدت السيول التي شهدها مركز الفرشة بتهامة قحطان التابعة لمحافظة سراة عبيدة أول أمس الثلاثاء ،لوفاة مواطن بعد أن جرفت السيول مركبته إلى مسافة 24 كيلو مترا.

وبين المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن الدفاع المدني بسراة عبيدة باشر بلاغا على إثر الأمطار التي شهدها مركز الفرشة بتهامة قحطان، عن اجتراف السيل لسيارة من طراز تويوتا شاص بداخلها سعودي في العقد الثاني من العمر، بوادي دفا بنقطة التقائه مع وادي الحياة.

وتابع العاصمي أنه تم البحث عنه من قبل الفرق والمواطنين وأقاربه وقد امتدت أعمال البحث حتى ظهر أمس، وتم العثور على المفقود من قبل فرق الدفاع المدني (متوفيا) وذلك على بعد 24 كيلو مترا تقريبا من نقطة اجترافه، وتم تسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة.


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