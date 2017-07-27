مقاضاة شركة طيران أمريكية بعد نفوق أرنب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رفع مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز، دعوى قضائية ضد شركة الطيران، يتهمون موظفى الشركة بالتسبب في نفوق الأرنب.

ورفعت الدعوى القانونية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة بولك فى دى موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب ” سايمون ” وهو ابن ” أكبر أرنب فى العالم” أملا فى أن يتخطى والده فى الحجم ويقتنص هذا اللقب ويجنى الأموال فى مهرجان ولاية أيوا الأمريكية.

وعثر على سايمون، الذى كان عمره أقل من عام وطوله ثلاثة أقدام، نافقا عند نقله جوا من بلدته فى المملكة المتحدة إلى كانساس سيتى مطلع أبريل فى حظيرة خلال توقف للطائرة فى شيكاجو.

وقال محامى مالكى الأرنب آنذاك إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وُضع فى مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف وهو ما نفته شركة الطيران.