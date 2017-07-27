بالصور.. ضبط عملات أثرية نادرة قبل تهريبها في سفاجا بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط عملات أثرية نادرة قبل تهريبها في سفاجا بمصر
تمكنت إدارة جمرك سفاجا في محافظة البحر الأحمر بمصر، من إحباط محاولة تهريب لكمية كبيرة من العملات الأثرية النادرة والمتنوعة ومجموعة من الأختام الخاصة بالعصر الإسلامى الحديث وكتاب أطلس بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وضبطت الإدارة طرود بداخلها كمية من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة النادرة من أعوام 1879 ميلادى تواريخ متعددة عبارة عن 7 عملات رومانية نادرة وقديمة و 17عملة من عهد الدولة العثمانية وعصر محمد على و 89 ختما من العصر اإسلامى وكتاب أطلس يرجع تاريخة لعام 1922 ميلادى و 84 دولارا أمريكيا.
وتشكلت لجنة جمركية أثرية مشتركة للمعاينة، وأفادت أن المضبوطات ذو قيمة أثرية وثقافية وتاريخية نادرة وعالية ولا تقدر قيمتها بثمن وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 المعدل بالقانون 2010 بشأن اآثار التى مرعليها 100عام وقانون رقم 8 لسنة 2009م والخاص بحماية المخطوطات.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا ما كانت انادى به الدول العربية منذ زمن بعيد خصوصا دول مثل مصر والسودان والعراق وسوريا لهم تاريخ طويل من الحضارة ولهم أثار منتشرة على أراضيهم ولابد من تطوير إدارة الجمرك والتفتيش بالموانى والمطارات لكشف المهربين ولابد من استقدام معدات متطورة لكشف المعادن ومحتويات الطرود بالاشعة لقد تم للاسف تهريب الملايين من الاثار من تلك الدول فى العقود السابقة
ولابد من تغليظ العقوبة لتصل الى السجن المؤبد للمهرب و التاجر معا