بالصور.. ضبط عملات أثرية نادرة قبل تهريبها في سفاجا بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت إدارة جمرك سفاجا في محافظة البحر الأحمر بمصر، من إحباط محاولة تهريب لكمية كبيرة من العملات الأثرية النادرة والمتنوعة ومجموعة من الأختام الخاصة بالعصر الإسلامى الحديث وكتاب أطلس بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وضبطت الإدارة طرود بداخلها كمية من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة النادرة من أعوام 1879 ميلادى تواريخ متعددة عبارة عن 7 عملات رومانية نادرة وقديمة و 17عملة من عهد الدولة العثمانية وعصر محمد على و 89 ختما من العصر اإسلامى وكتاب أطلس يرجع تاريخة لعام 1922 ميلادى و 84 دولارا أمريكيا.

وتشكلت لجنة جمركية أثرية مشتركة للمعاينة، وأفادت أن المضبوطات ذو قيمة أثرية وثقافية وتاريخية نادرة وعالية ولا تقدر قيمتها بثمن وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 المعدل بالقانون 2010 بشأن اآثار التى مرعليها 100عام وقانون رقم 8 لسنة 2009م والخاص بحماية المخطوطات.