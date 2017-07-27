إضافة 3 لغات جديدة لترجمة خطبة المسجد الحرام والنبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدرت الموافقة السامية الكريمة على إضافة كل من اللغات الروسية والبنغالية والصينية ضمن اللغات المقدمة لخدمات الترجمة الفورية للخطب بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتضاف هذه اللغات إلى اللغات السابقة لمشروع الترجمة الفورية لخطب الجمعة من الحرمين الشريفين وهي ” الإنجليزية، الأردية، الإندونيسية، الفرنسية، الفارسية، التركية، لغة الهوسا ” .

وقال مدير إدارة الترجمة الأستاذ وليد الصقعبي أن اللغات الثلاث المُضافة للمشروع تخدم شرائح متعددة من رواد المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أنه سيتم الشروع بتوفير ما يتعلق بالجانب التقني وتخصيص إذاعة خاصة بكل لغة من اللغات المُضافة بالمشروع التي يتم تقديم النصوص من خلالها أثناء إلقاء الخطب، وبهذا يصبح عدد اللغات عشر لغات عالمية لخدمات الترجمة في الحرمين الشريفين .