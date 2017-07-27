عالم أسترالي يكشف لغز أختفاء الطائرات والسفن بمثلث برمودا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف العالم الأسترالي كارل كروزلنسكي، لغز مثلث برمودا، الذي إلى المنطقة ما بين جزيرة برمودا وولاية فلوريدا الأميركية وبورتوريكو، في المحيط الأطلسي، كان يعتقد أن سفن وطائرات اختفت فيها من دون أثر، في بدايات القرن الماضي.

وأكد كروزلنسكي ، أن اختفاء الطائرات والسفن في السابق، يعود ببساطة لأخطاء بشرية في القيادة، بسبب المناخ المتقلب في تلك المنطقة.

كما أصر كروزلنسكي على أنه لا يوجد أي شيء مريب في تلك المنطقة، بل أن العدد الكبير من حوادث الاختفاء يعود لارتفاع عدد السفن والطائرات التي تمر بتلك المنطقة، ما يرفع معدل الحوادث التي بدأ رصدها منذ ديسمبر عام 1945.

وقال كروزلنسكي إن معدل الطائرات والسفن المختفية لا يختلف كثيرا عن معدل الاختفاء في مناطق أخرى، إذا ما تم مقارنتها نسبيا.