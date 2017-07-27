عالم أسترالي يكشف لغز أختفاء الطائرات والسفن بمثلث برمودا - صحيفة صدى الالكترونية

عالم أسترالي يكشف لغز أختفاء الطائرات والسفن بمثلث برمودا
كشف العالم الأسترالي كارل كروزلنسكي، لغز مثلث برمودا، الذي إلى المنطقة ما بين جزيرة برمودا وولاية فلوريدا الأميركية وبورتوريكو، في المحيط الأطلسي، كان يعتقد أن سفن وطائرات اختفت فيها من دون أثر، في بدايات القرن الماضي.
وأكد كروزلنسكي ، أن اختفاء الطائرات والسفن في السابق، يعود ببساطة لأخطاء بشرية في القيادة، بسبب المناخ المتقلب في تلك المنطقة.
كما أصر كروزلنسكي على أنه لا يوجد أي شيء مريب في تلك المنطقة، بل أن العدد الكبير من حوادث الاختفاء يعود لارتفاع عدد السفن والطائرات التي تمر بتلك المنطقة، ما يرفع معدل الحوادث التي بدأ رصدها منذ ديسمبر عام 1945.
وقال كروزلنسكي إن معدل الطائرات والسفن المختفية لا يختلف كثيرا عن معدل الاختفاء في مناطق أخرى، إذا ما تم مقارنتها نسبيا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا اللي يقول : عجزوا عنها الفريس والتقاها ابا الحصين ,,
.. ماجبت شي جديد ، ولا فسرت تفسير مقنع ,, ليتك سكت ,,
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 26 دقيقة
من الحركة يتولد مغناطيس الذي يتحول لقوة كهربائية وهذي القوة لاترى بالعين
والله هو العالم نقطة برمودا هي مركز تجمع قوة حركة الأرض