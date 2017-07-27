تفاصيل أخطر عملية تجسس روسية على الرئيس الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف عضو في الكونجرس الأمريكي، أن المخابرات الروسية حاولت التجسس على الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا العام عن طريق إنشاء صفحات بأسماء مستعارة على ” فيسبوك ” .

وقالت المصادر إن نحو 24 حساباً على فيسبوك جرى إنشاؤها لمراقبة مسؤولي حملة ماكرون، وبعض المقربين منه أثناء سعيه لإلحاق الهزيمة بزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان ، ومرشحين آخرين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت شركة ” فيسبوك ” في أبريل أنها اتخذت إجراءات ضد الحسابات الوهمية التي نشرت معلومات خاطئة عن الانتخابات الفرنسية، لكن الشركة لم تشر إلى محاولة التسلل إلى حسابات مسؤولي حملة ماكرون على شبكات التواصل الاجتماعي .

وأنكرت روسيا مرارا التدخل في الانتخابات الفرنسية، سواء عن طريق التسلل الإلكتروني أو تسريب رسائل البريد الإلكتروني والوثائق.