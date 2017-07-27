سفير المملكة في روسيا: قطر تلعب دور الضحية وتحاول الالتفاف على المطالب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد سفير المملكة في روسيا، عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، أن دول المقاطعة ليست في حرب مع قطر بل مع الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن مطالب الدوحة بتعويضات مالية جراء المقاطعة، ما هي إلا محاولة للظهور بمظهر الضحية.

وقال السفير إن الأزمة تكمن في قطر التي سبق لها الموافقة على خطوات ثم امتنعت عن تنفيذها، وفقا لوكالة ” سبوتنيك ” الروسية.

وتابع السفير: أن ما يُطلب من قطر هو نفسه المطلوب من جميع دول العالم وفق القانون الدولي بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين، ووقف قناتها التلفزيونية ” الجزيرة ” بالتحريض على الإرهاب واستضافة الإرهابيين والترويج لهم.

وأوضح أن محاولة الدوحة الظهور بمظهر الضحية لا يعدو كونه محاولة للالتفاف على المطالب التي تتمحور على معالجة ووقف دعم الجماعات الإرهابية، وهذا أسلوب قطر الذي اعتمدته طيلة السنوات الماضية وأوصلها لما فيه الآن.

وأكد أنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها الخليجي، عليها تنفيذ المطالب والالتزامات السابقة، والتوقف عن محاولاتها البائسة لصرف الأنظار عن جوهر المشكلة.