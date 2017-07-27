صرف مساعدات مقطوعة لـ45 ألف حالة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ذكرت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استأنفت أمس الأربعاء صرف الدفعات الجديدة لبرنامج المساعدات المقطوعة.

وقالت المصادر أن الوزارة صرفت أمس دفعة شهر ذي القعدة الحالي لأكثر من 45 ألف حالة من قوائم الانتظارالموافق عليها ، وفقًا لأولوية التقديم على البرنامج.

يذكر أن الوزارة صرفت دفعتين في شهر رمضان الماضي، تمثلان استحقاق شهري رمضان وشوال، وزاد مجموع ما تم صرفه فيهما على 920 مليون ريال .