رفع مخالفات المرور تلقائياً بعد 30 يومًا من عدم السداد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، إن جميع المخالفات المرورية يتم رفعها تلقائيا إلى الحد الأعلى بعد ٣٠ يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.

وأوضح العقيد الربيعان أن المخالفات المغلظة، التي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء من ذي قبل، لا يتم رفعها للحد الأعلى إلا بقرار من هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، ومنها على سبيل المثال ” قطع الإشارة، سير المركبة بدون لوحات أو لوحات غير نظامية” .

ويذكر أن المرور نشر على حسابه الرسمي تفصيلات بالمخالفات التي لا يتم رفعها للحد الأعلى إلا بعد صدور قرار هيئة الفصل في المخالفات .