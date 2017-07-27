رفع مخالفات المرور تلقائياً بعد 30 يومًا من عدم السداد - صحيفة صدى الالكترونية

رفع مخالفات المرور تلقائياً بعد 30 يومًا من عدم السداد
قال العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، إن جميع المخالفات المرورية يتم رفعها تلقائيا إلى الحد الأعلى بعد ٣٠ يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.
وأوضح العقيد الربيعان أن المخالفات المغلظة، التي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء من ذي قبل، لا يتم رفعها للحد الأعلى إلا بقرار من هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، ومنها على سبيل المثال ” قطع الإشارة، سير المركبة بدون لوحات أو لوحات غير نظامية” .
ويذكر أن المرور نشر على حسابه الرسمي تفصيلات بالمخالفات التي لا يتم رفعها للحد الأعلى إلا بعد صدور قرار هيئة الفصل في المخالفات .
ماجد[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 57 دقيقة
جميع المخالفات المرورية يتم رفعها تلقائيا إلى الحد الأعلى بعد ٣٠ يومًا من تسجيلها بالنظام في حالة عدم السداد.اقترح 90 يوما لاعطاء المخالفين تدبير مبالغ تسديد المخالفات لان 30 يوما وقت قصير جدا لايستطيع الشخص المخالف تدبير مبلغ المخلفات بسهولة
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 48 دقيقة
المخالفات لردع المستهترين ولحقن دماء المسلمين
وياليت يتم رفع المخالفة بحال تكرار المخالف لمخالفته فقط للتشجيع لعدم التكرار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يكفينا شركم ,, اتعبتونا باالتسديد ، الله يعوضنا خير ,,
موظف ذوي الدخل المحدود[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 30 دقيقة
اقترح 6 اشهر كحد اقصي مراعتا لذوي الدخل المحدود لتسديد المخالفات