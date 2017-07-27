أول تعليق من " العمل " على فصل مواطنين من شركات تابعة للمطارات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على فصل إحدى الشركات المشغلة لأحد المطارات السعودية للمواطنين، وإبقائها للوافدين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تدوينة له عبر موقع التواصل “ تويتر ” أن الوزارة ألزمت الشركة بوضع خطة فورية لإنهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.