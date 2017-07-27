أول تعليق من " العمل " على فصل مواطنين من شركات تابعة للمطارات - صحيفة صدى الالكترونية

أول تعليق من ” العمل ” على فصل مواطنين من شركات تابعة للمطارات
علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على فصل إحدى الشركات المشغلة لأحد المطارات السعودية للمواطنين، وإبقائها للوافدين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تدوينة له عبر موقع التواصل “ تويتر ” أن الوزارة ألزمت الشركة بوضع خطة فورية لإنهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 55 دقيقة
النظام يطبق على الجميع والمقصر ينال جزائه
والأرزاق يوزعها الرزاق
nab3safi[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 41 دقيقة
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س 1 / لماذا نحن نلهث وراء استقدام الخدم والسائقين والعمالة بمختلف المهن وندفع آلاف الريالات ونقدم لهم الخدمات من سكن واعاشة ورعاية صحية ووووالخ واجور شهرية واذا ترك العامل او العاملة العمل توسلنا له ان يبقى على راس العمل وان نزيد له الاجر .. ؟؟ علل ؟؟
س 2 / لماذا نعمل كل ما بوسعنا من حيل واجراءات لابعاد العامل او العاملة الوطنية عن العمل كمضايقتهم في العمل وتخفيض الاجور واضافة ساعات عمل .. الخ في نشاطاتنا ؟؟ علل ؟؟