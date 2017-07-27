أرملة شرطي أميركي تنجب طفلة بعد مقتله بعامين ونصف - صحيفة صدى الالكترونية

أرملة شرطي أميركي تنجب طفلة بعد مقتله بعامين ونصف
أقدمت أرملة شرطي في نيويورك قُتل بالرصاص سنة 2014، على إنجاب أول طفل لهما وهي ابنة بواسطة التلقيح الصناعي .
حيث انه عندما لقي وينجيان ليو مصرعه عندما كان متوقفاً في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، تعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل، 28 عاماً، أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما ، طلبت ساني ليو زوجة وينجيان ليو حفظ عينات من السائل المنوي للزوج، بهدف استخدامها لاحقا في عملية تلقيح اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة.
وأنجبت ساني ليو طفلة أطلقت عليها اسم أنجيلينا هي الأولى للثنائي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 39 دقيقة
ممكن .. والله اعلم ,,
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله هو العالم دستورنا لا يجيز مثل هذا العمل
ولكن نظامهم الوضعي يجيز مثل هذا الحمل
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9619 ] نشر منذ 18 دقيقة
هم عشان كفار
اما عندنا مجرد مايموت الزوج يتم اتلاف العينات المجمده
دراء للشبهات عن الزوجه
وكذلك البويضات المخصبه في المختبر يتم اتلافها بمجرد مفارقة الزوجه الحياة
فيه ناس ماتخاف الله يتزوج جديده ويروح المختبر يحقن بويضات الزوجه الاولى المتوفاه
برق[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 17 دقيقة
الورع هذا مجمَّد ماهو طازج
مامثله اذا كان طازج من الخصيه الى البويضه مباشره 😊 يجي حار او عالاقل
دافئ اما مجمد مايصلح
برق[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 15 دقيقة
اليوم يامل طالعه مزركشه 😜
انا كيف ازخرف اسمي وازركشه مثلتس ؟
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9619 ] نشر منذ 7 دقائق
دقيقه يابرق بشرح عن اشكال اليابان وكوريا ليه هم يتشابهون
بعيد اقولك عن الزخرفه 😊
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9619 ] نشر منذ 4 دقائق
كوني من عشاق اليابانيين منذ الصغر ومولعه بثقافتهم ونمط حياتهم
بحثت كثيرا عن سبب تشابههم مع الشعوب الاخرى
لان قنبلة هيروشيما مادخلت مزاجي بالمره …لان اشكالهم قبل القنبله …نفسها بعدها …🙄 معناته اكيد فيه سبب اخر مقنع 🤔🤔
.وطلع معي كالتالي
….يتبع
برق[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 2 دقيقتين
كلّي لتس اذان صاغيه
انا اذا ماشنّفت اذاني لتس اجل اشنّفها لمن ؟؟؟ عاد والعشاء الليله
عندتس 😘😘😘😘