أرملة شرطي أميركي تنجب طفلة بعد مقتله بعامين ونصف - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقدمت أرملة شرطي في نيويورك قُتل بالرصاص سنة 2014، على إنجاب أول طفل لهما وهي ابنة بواسطة التلقيح الصناعي .

حيث انه عندما لقي وينجيان ليو مصرعه عندما كان متوقفاً في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، تعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل، 28 عاماً، أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما ، طلبت ساني ليو زوجة وينجيان ليو حفظ عينات من السائل المنوي للزوج، بهدف استخدامها لاحقا في عملية تلقيح اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة.

وأنجبت ساني ليو طفلة أطلقت عليها اسم أنجيلينا هي الأولى للثنائي.