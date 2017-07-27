العامة للسياحة تنفذ 1500 زيارة للمنشآت في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في محافظة الزلفي ، ضمن جهودها الرقابية في المنطقة، خلال موسم الإجازة الصيفية.

وتفقد المسؤولين بمكتب السياحة والتراث الوطني بالزلفي عدداً من دور الإيواء السياحي ضمن الجولات التفتيشية على المنشآت السياحية بالمحافظة هذا الأسبوع، في إطار جهود فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الموسمية لهيئة السياحة في إجازة الصيف، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المناطق، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

يشار إلى أن مسؤولي إدارة التراخيص في فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض قاموا بأكثر من 1500 زيارة للمنشآت السياحية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة استعداداً لهذا الموسم السياحي، للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء, والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي ووفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.

وتكثف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها خلال الإجازة الصيفية بهدف خدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال حملات الرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية، للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً وجودة الخدمات المقدمة في الأنشطة السياحية.