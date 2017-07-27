احباط محاولة تهريب 70ألف حبة كبتاجون بمطار ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع من احباط محاولة أربعة أشخاص من جنسية عربية، تهريب كمية من مادة الكبتاجون المخدر، بلغت أكثر من 70 ألف حبة، بينما كانوا على متن رحلة قادمة إلى المملكة وتم تسليمها إلى جهة الاختصاص لأتخاذ كافة الإجراءات بحقهم .

وقالت المصادر أنه عند قيام المراقبين بجمرك مطار الأمير عبدالمحسن بينبع بعملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقبون بأربعة أشخاص من ركاب الرحلة القادمة للمملكة وبتفتيشهم عثر معهم على كمية المخدر، كانت مخبأة في حقائب الركاب الشخصية .