احباط محاولة تهريب 70ألف حبة كبتاجون بمطار ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

احباط محاولة تهريب 70ألف حبة كبتاجون بمطار ينبع
تمكن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع من احباط محاولة أربعة أشخاص من جنسية عربية، تهريب كمية من مادة الكبتاجون المخدر، بلغت أكثر من 70 ألف حبة، بينما كانوا على متن رحلة قادمة إلى المملكة وتم تسليمها إلى جهة الاختصاص لأتخاذ كافة الإجراءات بحقهم .
وقالت المصادر أنه عند قيام المراقبين بجمرك مطار الأمير عبدالمحسن بينبع بعملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقبون بأربعة أشخاص من ركاب الرحلة القادمة للمملكة وبتفتيشهم عثر معهم على كمية المخدر، كانت مخبأة في حقائب الركاب الشخصية .
رعد[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 52 دقيقة
بارك الله في رجال الجمارك وكتب لهم الاجر حراس الوطن من جميع الافات