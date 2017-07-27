عنكبوت ضخم يتسلق نافذة منزل عائلة بريطانية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تسبب عنكبوت ضخم ، تبين أنه أكبر عنكبوت في العالم ، في ترويع عائلة بريطانية ، عقب أن شاهدوه يتسلق نافذة المنزل وباب الحديقة الخلفية .

ومن جانبه قام صاحب المنزل بنشر صور للعنكبوت على شبكات التواصل الاجتماعي،عقب أن أطلقوا عليه اسم ” آراغوغ ” ، فيما علق بعض النشطاء على الصور واصفين العنكبوت المرعب بأنه ” شبح ” وأنه “صائد العناكب المحترف ”

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وشاهدت العائلة العنكبوت وهو يتسلق الباب الخلفي المطل على حديقة المنزل في الوقت الذي كانت فيه الزوجة تطهو بعض الطعام في المطبخ، حيث كان العنكبوت -لحسن حظهم- على الجهة الخارجية من المنزل وليس بداخله.

وقالت آنسل التي نشرت صور العنكبوت إنه ” بدا غير ضار، لكن عندما حاولتُ مع زوجي تحريكه من على الزجاج لم يتم الأمر بسهولة ” .