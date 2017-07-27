اختتام المرحلة الثانية من " أُتقن " في صناعي نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

اختتمت مساء أمس الدورة الثانية من برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” بالمعهد الصناعي الثانوي بنجران.

وأفاد مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس صالح آل مريح،أن برنامج الدورة تضمن صيانة الأجهزة الإلكترونية، وصيانة الشبكات السلكية واللاسلكية.

وأشار إلى أنه تم منح المتدربين شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام.

وأوضح أن الاستعدادات تجري حاليات لتنفيذ الدورة الثالثة من برنامج ” أتقن ” ، وسيكون التسجيل متاحاً من خلال الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa .