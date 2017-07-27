تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة حرق جثة مواطن في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في مكة المكرمة.

وأقدم المدعو ” عبدالعزيز بن مسعود بن رداد المسعودي ” ، – سعودي الجنسية – على قتل أيمن بن ناصر بن إبراهيم كويتي ،- سعودي الجنسية – وذلك باستدراجه لمنزله وطعنه في بطنه بسكين وكتم أنفاسه وربط عنقه بسلك مما أدى لوفاته وحرق جثته داخل سيارته وسلب بطاقة الصراف للمجني عليه وسحب مبلغ من المال.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ونظراً لبشاعة ما أقدم عليه وأن قتله للمجني عليه يعد من قتل الغيلة وقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عبدالعزيز بن مسعود بن رداد المسعودي، – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 4 / 11 / 1438هـ بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة.