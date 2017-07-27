النفط يصعد إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي ثمانية أسابيع اليوم وتخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 50 دولارًا للبرميل بعد أن شجع هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية الآمال بأن الوفرة في المعروض العالمي من الخام ستنحسر.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 77 سنتًا أو ما يعادل 1.5 % لتبلغ عند التسوية 50.97 دولار للبرميل, وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 51.06 دولارًا.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتًا أو 1.8 % إلى 48.75 دولارًا للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم عن هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وهو ما عزز توقعات بأن الأسواق، التي تشهد وفرة في المعروض منذ وقت طويل، تتجه نحو التوازن.