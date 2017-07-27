" الصحة " تنبه على الراغبين في الحج بأخذ اللقاحات الوقائية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نبهت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ، من الداخل والخارج، بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الأنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارج.

وأشارت وزارة الصحة أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول، وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، إذ يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي، ويعمل على مراجعة الاشتراطات الصحية إذا ما اقتضت الحاجة.