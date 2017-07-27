بالفيديو.. شيخ مشايخ سيناء لـ " تميم ": اذهب للملك سلمان وقبل يديه واعترف بخطأك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن قطر لا زالت تدعم الإرهاب، وعلى ” تميم بن حمد ” الرجوع إلى الملك سلمان كبير العائلة العربية.

وأضاف في تصريحات لفضائية مصرية، أن هناك مجموعة من الثوابت والأصول، في مقدمتها أن يحترم الصغير الكبير، وأن يسلك الفرد الطريق السليم، موضحا أنه طالب بلجنة حقوق الإنسان بعقوبات كبيرة على كل الدول الداعمة للإرهاب.

وأوضح، أن ” تميم ” عليه أن يعدل مساره، ويرجع للحق؛ ليورث العمل الطيب لأولاده ولأسرته ولشعبه القطري الطيب.

ووجه الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال وجنوب سيناء، رسالة لتميم بن حمد أمير قطر، قائلا: ” عيب عليك يا تميم أن تخرج من نطاق القبائل العربية، عليك أن ترجع للكبير، وتقوله: أنا غلطان في حقك، لازم تذهب للملك سلمان، وتقوله: أنا غلط في حقك، وأنت كبير القبيلة وتبوس على إيده “.