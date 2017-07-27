مقتل 9 أشخاص وجرح ضابط في حادثين ببغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وجرح ضابط شرطة، اليوم، في هجومين منفصلين في محافظتي كركوك والانبار بالعراق اليوم .

وقال مصدر أمني في كركوك إن ثمانية مدنيين بينهم ثلاث نساء لقوا مصرعهم في هجوم مسلح نفذه عناصر تابعون لتنظيم داعش الارهابي على قرية الكاكائية بقضاء داقوق, جنوب المدينة ، موضحا أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث وطاردت المهاجمين ,ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي .

وفي محافظة الأنبار غربي العراق تعرض مركز شرطة عامرية الفلوجة إلى هجوم انتحاري مزدوج بحزامين ناسفين مما أدى إلى مقتل شرطي ,وإصابة مدير المركز بجروح , وقد تمكنت القوة الأمنية المكلفة بحماية المركز تمكنت من قتل أحد الانتحاريين , بينما فجر الثاني نفسه بحزام ناسف .