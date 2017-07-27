الإعلان عن قائمة “ إرهاب كبرى ” ستزلزل قطر قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

الإعلان عن قائمة “ إرهاب كبرى ” ستزلزل قطر قريباً
كشفت مصادر أن هناك مفاجأة كبيرة تحضرها الدول المقاطعة بزعامة المملكة للنظام القطري قريباً، متمثلة في قائمة “ إرهاب كبرى ” ستزلزل قطر يتم إعدادها حاليا للكشف عنها قريبًا.
وأضافت المصادر أن وجود أصوات مناوئة لحكم تميم بن حمد آل ثاني داخل العائلة الحاكمة جعل الخوف من الانقلاب هاجسا متناميا للدوحة.
وكانت الدول الأربع المقاطعة أضافت كيانات وأفرادا جدد لقائمة الجهات والأشخاص الذين تتهم قطر بتمويلهم لممارسة الإرهاب، وتهديد أمن الخليج والعالم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويل من دارت عليه الدواير ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 1 ساعة
من الواضح هنا ان المفاجأة الكبيرة التى تحضرها الدول المقاطعة بزعامة المملكة للنظام القطري قريبا ومن طرف الدول الأربع المقاطعة لقطر واقول بصراحة ان لم تأخذ تلك المبادرة قائمة “ إرهاب كبرى ” الصفة الدولية لها فالمثل العربى الشهير ” وكأنك يابو زيد ما غزيت (السيرة الهلالية )” لا بد من أشراك الدول الكبرى والامم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الاوروبى فى أى قرارات ضد قطر لتأخذ الصفة الدولية ومن ثم فرض العقوبات الدولية على قطر
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة
المقاطعة لادخل للأمم المتحدة بها
هم يسمون المقاطعة حصار ويطالبون بإنهائها
وهذه القوائم شروط دول المقاطعة لعودة المياه لمجاريها
لاعجلة والمتضرر النظام القطري المكابر ومع مرور الوقت ليس امامه سوى رفع الراية البيضاء
سلمان الحزم واشقائه اصحاب حق والحق يعلو ولا يعلا عليه