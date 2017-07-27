الإعلان عن قائمة “ إرهاب كبرى ” ستزلزل قطر قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر أن هناك مفاجأة كبيرة تحضرها الدول المقاطعة بزعامة المملكة للنظام القطري قريباً، متمثلة في قائمة “ إرهاب كبرى ” ستزلزل قطر يتم إعدادها حاليا للكشف عنها قريبًا.

وأضافت المصادر أن وجود أصوات مناوئة لحكم تميم بن حمد آل ثاني داخل العائلة الحاكمة جعل الخوف من الانقلاب هاجسا متناميا للدوحة.

وكانت الدول الأربع المقاطعة أضافت كيانات وأفرادا جدد لقائمة الجهات والأشخاص الذين تتهم قطر بتمويلهم لممارسة الإرهاب، وتهديد أمن الخليج والعالم.