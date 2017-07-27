إطلاق 1066 سُلحفاه إلى البحر للأحتفال بعيد ميلاد ملك تايلاند - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم المئات من رجال ونساء البحرية الملكية التايلاندية ، بالأشتراك مع عدد من الطلبة والمشاهير ، بالأحتفال بعيد ميلاد الملك التايلاندي الجديد ماها فاجيرالونجكورن الذي يحل هذا الأسبوع.

حيث قاموا بإطلاق 1066 سُلحفاه إلى البحر في مركز حماية السلاحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك .

ويعتقد البوذيون في تايلاند أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد.

واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى الملك راما العاشر، وهو الاسم المعروف به الملك فاجيرالونجكورن، فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر الملك لتمني طول العمر له.

وأعلنت الحكومة العسكرية في تايلاند يوم عيد ميلاد الملك الموافق 28 تموز/يوليو، عطلة عامة هذا العام.

ومن المتوقع أن تشمل الاحتفالات طقوساً في المعابد البوذية في أنحاء البلاد، وتوزيع العطايا على أكثر من 600 راهب بوذي في ميدان عام في العاصمة بانكوك يوم الجمعة.