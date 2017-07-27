عقاب أمريكية ذبحت طفلها انتقاما من طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قضت محكمة في الأسكندرية بالسجن 10 سنوات لسيدة أمريكية تدعى ” فيرونيكا هارت تايلور ” وشهرتها ” فيرونيكا عمر ” بتهمة ذبح طفلها البالغ من العمر سنتان بسلاح أبيض انتقاما من طليقها.

وأشهرت فيرونيكا، 33 سنة، أمريكية الجنسية، إسلامها في مصر وتزوجت من ” محمد.أ.م ” وسكنت بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وأنجبت طفلا أسمياه ” عبد الرحمن ” ، وحدثت خلافات بينها وبين زوجها وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق.

وتعود أحداث القضية 8297 جنايات سيدي جابر، ليوم 11 أكتوبر عام 2012، إذ قامت فيرونيكا بقتل المجني عليه ” عبد الرحمن.م.أ ” طفلها البالغ من العمر سنتان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله إثر خلافات سابقة بينها وبين طليقها والد المجني عليه، مستغلة وجود الطفل معها بذات المسكن الذي تعيش فيه، ووثقت يديه من الخلف وذبحت عنقه بالسلاح الأبيض، انتقاما من طليقها.