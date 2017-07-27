جامعة الملك خالد تكشف حقيقة الإعلان المتداول لتوظيف جنسيات أجنبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن حامد البحيري أنه لا يوجد أي مسؤول عن التوظيف ” أجنبي ” بالجامعة، كما أشيع مؤخرا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البحيري أن إعلانات الشواغر متاحة للجميع على موقع الجامعة، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة مؤخراً لإعلان وظائف لجنسية أجنبية لا تمت للجامعة بأي صلة، ولا يوجد هناك شخص أو جهة مخولة بالإعلان عن وظائف الجامعة الشاغرة سوى الجامعة.

وأضاف أن جامعة الملك خالد، ومن خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك الصحف الرسمية، تعلن بين فترة وأخرى عن الشواغر المتاحة، موضحاً أن آخر إعلان عن وظائف الأكاديميين الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وترغب الجامعة بشغلها بمواطنين كان قبل نحو شهرين تقريباً، كما أعلنت قبل ذلك عن شواغر المعيدين في جميع الكليات والتخصصات.

وأفاد بأن جامعة الملك خالد أصدرت في شهر شوال قرارات تعيين لحوالي ١٥٠ مواطناً ومواطنة ممن استوفوا شروط التعيين واجتازوا اختباراته.