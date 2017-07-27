مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بولاية يوتا الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قتل 4 أشخاص فى تحطم طائرة ركاب صغيرة، على أحد الطرق السريعة فى ولاية يوتا الأمريكية.

ونقل راديو ” سوا ” الأمريكى اليوم – اليوم – عن شهود عيان قولهم إن الأشخاص الأربعة هم رجلان وزوجتيهما وتتراوح أعمارهم بين 42 و48 عاما.

وكان الأربعة يستقلون الطائرة وهى من طراز Beech A36 Bonanza لقضاء عطلة لكن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بمدينة أوغدين شمال مدينة سولت ليك سيتى عاصمة يوتا، وتتولى السلطات الأمريكية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.