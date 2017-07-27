⁠⁠⁠⁠⁠التأمينات الاجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت التأمينات الاجتماعية، أن التسجيل في نظام التوظيف لديها مازال متاحا، علما أن التقديم لبرنامج النخبة مازال متاح.

الوصف الوظيفي

برنامج النخبة يهدف إلى تسريع عملية بناء الكفاءات واختصار المرحلة التقليدية المتعارف عليها ضمن دورة اكتساب الخبرات العملية بحيث يتم رفد المؤسسة بالموظفين المؤهلين والقادرين على القيام بالأعمال المنوطة بهم على أكمل وجهه وبالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقوم بتدريب وتطوير المتأهلين المناسبين لزيادة قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل جميع الإدارات في المؤسسة.

المهارات

1- أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من:

أ. الجامعات المحلية السعودية

ب. الجامعات الخارجية المعتمدة لدى وزارة التعليم في الولايات المتحدة الامريكية أو كندا

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من حديثي التخرج لذات السنة

3- أن لا يقل المعدل الاكاديمي عن التالي:

أ. 3 من 4 (من الجامعات التي يكون معدلها من 4)

ب. 4 من 5 (من الجامعات التي يكون معدلها من 5)

4- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً

5- اجادة اللغة الإنجليزية

6- التقديم مفتوح للرجال والنساء

7- ان يكون المتقدم/ المتقدمة من حاملي أحد التخصصات التالية:

1- علوم حاسب الي

2- هندسة حاسب الي

3- هندسة برمجيات

4- محاسبة

5- مالية

6- رياضيات

7- دراسات اكتوارية

8- إدارة اعمال

ومن لديه الرغبة في التقديم على البرنامج ممن تنطبق عليه هذه الشروط، عليه التقدم، وتعبئة البيانات كاملة في موعد أقصاه يوم الخميس 02/12/1438هـ الموافق 24/08/2017م، ولن ينظر لأي طلبات تقديم ترد بعد هذا التاريخ. علما بأن انطباق الشروط لا يعني القبول وانما سيخضع المرشحين للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج.

وللتقديم

” http://career.gosi.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-3691645/”.