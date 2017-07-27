بدء التسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية في الخرج - صحيفة صدى الالكترونية

بدء التسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية في الخرج
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج عن بدء التسجيل بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1438/1439.
وأوضحت أن التقديم في الاقسام التالية
قسم التقنية الميكانية تخصص صيانة ميكانيكية تخصص انتاج
قسم التقنية الكهربائية تخصص الات ومعدات كهربائية
قسم التقنية الالكترونية تخصص الكترونيات صناعية وتحكم
قسم التقنية الكيميائية تخصص كيمياء صناعية
شروط القبول بكلية الامير سلطان الصناعية
ان يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1437/1438 هـ
ان يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم علوم طبيعية او ثانوية الصناعية ولايقل عن 90 او مايعادلها
ان لايقل معدل الدرجات في المواد العملية الفيزياء الكيمياء الرياضيات عن 90
ام يكون حاصلا على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الانجليزية
ان يكون حسب السيرة والسلوك
ان لايزيد عمر المتقدم عن 20 عاما
ان يكون من ابوين سعوديي الاصل والمنشا واحضار مايثبت ذلك
ان يجتاز الفحص الطبي والمخبري
لم يسبق ان صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والامانة
ان يجتاز المقابلة الشخصية
وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 07/11/1438 وحتى الساعه الثانةي عشر ليلا من يوم الخميس الموافق 11/11/1438 هـ .
وللتقديم “ http://miconline.gov.sa/“.
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