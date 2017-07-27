الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع بعد بيان المركزي الأمريكي وهبوط الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت اسعار الذهب أكثر من 1 % مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي إنه سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت قريب نسبيا وهو ما دفع الدولار للهبوط.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 1.1 % إلى 1262.11 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأمريكية امس بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1263.42 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من يونيو.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل سلة من عملات رئيسية بعد بيان مجلس الاحتياطي ، وهبطت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وهو ما يدعم المعدن الأصفر.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير كما كان متوقعا ، وقال في بيان بعد اجتماع استمر يومين ، إنه مستمر في المسار البطيء لتقييد السياسة النقدية ، والذي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ 2015.