سبعة عروض تتنافس على جوائز مسرح الجنادرية في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أقرت اللجنة العليا المنظمة لنشاط الجنادرية المسرحي في دورتها الـ 31 ، العروض المشاركة خلال الفترة 5 – 13 / 11 / 1438 هـ، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لنشاط الجنادرية المسرحي بالطائف ” فيصل الخديدي ” أن لجنة المشاهدة واختيار العروض أنهت أعمال فرز العروض حسب الشروط المعلنة سلفاً، حيث ستتنافس سبعة عروض مسرحية على الجوائز المعتمدة .

وبين أن العروض تبدأ يوم السبت المقبل بمسرحية ” الصندوق المجنون ” لجمعية الثقافة والفنون بجدة، وفي اليوم التالي الأحد تُعرض مسرحية ” تشابك ” لفرقة الوطن المسرحية بالرياض، فيما يقدم يوم الإثنين مسرحية ” مسافر ليل ” لجامعة الملك خالد بابها.

وأفاد أن مسرحية ” نعش ” وهي مقدمة من جامعة الطائف ستعرض يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء تقدم جمعية الثقافة والفنون بحائل عرضها المسرحي ” ذهان ” ، تليها يوم الجمعة مسرحية ” مر القطار ” لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في حين يختتم النشاط بمسرحية “الحقيبة “لجامعة الملك فيصل بالأحساء يوم الجمعة، وخصص يوم السبت لحفل الختام وإعلان النتائج.

وقال الخديدي: إن العروض المشاركة تخضع للتحكيم من قبل لجنة تحكيم متخصصة لتحديد الفائزين بجوائز نشاط الجنادرية المسرحي وسيتبع العروض المسرحية المقدمة قراءات نقدية من قبل أسماء مسرحية بهدف إثراء الحركة المسرحية، مشيراً إلى أن نشاط هذا العام يصاحبه فعاليات منوعة.

يذكر أن نشاط الجنادرية المسرحي ينظم من قبل وزارة الحرس الوطني ممثلاً في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.