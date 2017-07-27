" الحج " تشدد على مواصفات الخيام المستخدمة في مشعر عرفات لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمواصفات الخيام التي ستستخدم بمشعرعرفات لهذا العام، مؤكدة أنها يجب أن تكون مصنوعة من أقمشة ضد اللهب والماء والعوامل الجوية والعفن وتكوّن الفطريات.

وقالت الوزارة، إن الخيام المستخدمة يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي روائح أو مادة تلحق ضرراً بخلايا الإنسان، وألا تقل كتلة المتر المربع من القماش المستخدم عن 400 غرام، ويجب ألا تنبعث منها غازات سامة عند تسيلط اللهب عليها.

ومن المواصفات التي شددت عليها الوزارة ضرورة ألا تتغير أبعاد القماش أكثر من 4%، وأن يبقى القماش على نفس درجة المقاومة للحريق بعد غسله 12 مرة على الأقل، وأن يكون مقاوم لأي كائن مجهري.

كما تضمنت الاشتراطات وضع بطاقة توضيحية على كل خيمة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بمكان واضح تتضمن نوع الألياف المستخدمة في تصنيع الخيمة وطريقة المعالجة وتاريخ تصنيع الخيمة وتاريخ الصلاحية، بالإضافة لوضع علامة مميزة توضح أنها مقاومة للحريق.