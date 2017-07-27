 نائب أمير عسير يزور مهرجان الأسرة والطفل بقرية المفتاحة - صحيفة صدى الالكترونية

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نائب أمير عسير يزور مهرجان الأسرة والطفل بقرية المفتاحة

نائب أمير عسير يزور مهرجان الأسرة والطفل بقرية المفتاحة
محمد بن طحيطح (صدى):

زار نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن مساء أمس الثلاثاء مهرجان الأسرة والطفل بقرية المفتاحة التشكيلية ، وقد أثنى سموه على المهرجان متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .

وكان في استقباله لدى وصوله للمهرجان ” أحمد سلامي ” ومعه الطفلة ” لمار يحيى الشهري ” وهي من ضمن مجموعة فراشات السعادة وقدمت لسموه باقه ورد .

وكانت فرقه مجموعة السعادة الترفيهية قد قدمت مساء الأمس على مسرح الأسرة والطفل عروض مميزة ومتنوعه حيث قدم المنشد ” خالد حامد ” بعض من شيلاته وكذلك المنشج ” عبدالرحمن الشمراني ” العديد من الشيلات التي حظيت بتفاعل الجمهور الحاضر ، كما قدمت فراشات السعادة فقرة مميوة نالت استحسان الحضور.

وبدوره عبر ” أحمد سلامي ” عن سعادته بزياره نائب أمير منطقة عسير للمهرجان وأنه تشريف لجميع العاملين فيه، مضيفاً أن هذه الزيارة تجعلهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل إسعاد زوار المهرجان.


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