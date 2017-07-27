دورة تدريبية للمراقبات على رأس العمل بالقسم النسوي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت بلدية خميس مشيط دورة تدريبية للمراقبات على رأس العمل وقد قدمت هذه الدورة مديرة إدارة الرقابة النسائية بأمانة جدة سابقا أماني القطان التي أوضحت أن الدورة عبارة عن معلومات عن أساسيات الرقابة واللوائح المشرعة لها والتعرف على مهام المراقبة والتعامل مع المخالفات وشرح كافة الأنظمة الخاصة بالرقابة النسائية وآليتها وكافة الأنشطة النسائية الخاصة بالرقابة والتي تتم في قطاع المشاغل ومراكز التزيين والاستوديوهات وكافة الأنشطة التي تدار في إطار القطاع النسائي.

وأشارت قطان إلى أن التدريب قد شمل جولات ميدانية للتعريف بكافة هذه الأنظمة وكيفية التعامل معها على أرض الواقع مبينة أن الفئة المستهدفة هن المراقبات الصحيات التابعات للبلدية مشددة على أن الهدف من هذا البرنامج هو تثقيف العاملات في هذا القطاع بكافة القوانين الخاصة بالرقابة لكي يكون لديهن الوعي الكافي بكيفية الرقابة وطرق تنفيذ العمل.

من جهته بين الناطق الإعلامي لبلدية خميس مشيط بدر القرني أن بلدية خميس مشيط تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الجانب المعرفي في الرقابة ورفع مستوى الأداء من خلال هذه البرامج والورش التي تدعم الموظفات على رأس العمل بما يؤكد اهتمام البلدية بتكامل العمل والقدرة على إدارته وتنفيذه بالشكل المطلوب .