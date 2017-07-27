أخضر الإسكواش يختتم مشاركته العالمية بأرقام جديدة في التصنيف الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اختتم مؤخراً المنتخب السعودي للإسكواش مشاركته في بطولة العالم تحت 19عامآ ” فردي ” التي أقيمت على مجمع ملاعب ديفواي للإسكواش واللياقة في مدينة أوكلاند النيوز لندية، بمشاركة 28 دولة .

وحقق لاعبو الأخضر أرقاما جديدة في التصنيف العام بعد أن تقدم اللاعب عبد المجيد أبورقه إلى المرتبة 61عالمياَ، واللاعب عيد العتيبي إلى المرتبة 71، فيما تقدم خلفه زميله محمد المولد في المرتبة 72، واللاعب ناصر الحازمي إلى المرتبة 74 عالمياَ .

من جانبه أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش ورئيس بعثة المنتخب في البطولة سامر الخطيب بمشاركة اللاعبين العالمية الأولى والمستويات التي قدموها أمام لاعبين لهم باع طويل في اللعبة وتحقيقهم أرقام جديدة في مشوارهم الدولي , مؤكداً حرص اتحاد الإسكواش على تطوير اللاعبين وتوفير أفضل طرق الدعم من أجل مواصلة تسجيل حضور مميز في جميع المحافل الدولية والإقليمية .