الإطاحة بوافد آسيوي متهم بسرقة محل إلكترونيات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الدوريات السرية في محافظة جدة من الإطاحة بمقيم آسيوي، متهما بسرقة محل أجهزة الالكترونية، حيث عثر داخل مركبته على المسروقات وتم تسليمه لمركز الشرطة المختص.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن مركز العمليات الموحد ٩١١، تلقي بلاغا يفيد بتعرض محل تجاري لسرقة أجهزة الإلكترونية من داخله وفور تلقي البلاغ باشرت شرطة محافظة جدة البلاغ.

وأضاف القرشي أنه تم تكثيف البحث والتحري عن الجاني لضبطه، حيث تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط مقيم من جنسية آسيوية يبلغ من العمر ٣٠ عاماً متهم بتلك السرقة عثر بداخل مركبته على المسروقات، وتم تسليمه لمركز الشرطة المختص تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وسيتم إحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.