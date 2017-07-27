قوات الأمن تصفي 5 إرهابيين وتفرض طوقا أمنيا على حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت مصادر أن الجهات الأمنية فرضت طوقا كاملا على حي المسورة ببلدة العوامية في القطيف، موضحة أن عمليات الإزالة الجارية في حي المسورة دخلت في مراحلها الأخيرة.

وأوضحت المصادر، الجهات الأمنية صفت خمسة إرهابيين في عمليات مباغتة عليهم، مشيرة إلى إزالة ما تبقى من منازل الحي في الناحيتين الغربية والجنوبية بعد تهيئة الطرق لدخول معدات الإزالة ومعدات الجهات الأمنية، مضيفة أن الشهرين الماضيين أعطيا تصورا كاملا لطبيعة الوضع الأمني في الحي وتحركات العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم، والطرق التي يخرجون ويدخلون عن طريقها من وإلى الحي، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضافت أن عمليات الإزالة دخلت في مرحلة الحسم بعد الانتهاء من تهيئة الطرق، وسيبدأ الآن إزالة ما تبقى من منازل بالناحيتين الجنوبية والغربية التي تكثر بها أوكار ومخابئ الإرهابيين، مبينة أنه جرى تحديد المنازل التي يسكنون بها وتم فصل الحي بحواجز إسمنتية عن باقي الأحياء لمحاصرتهم ومنع خروجهم.