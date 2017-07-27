قوات الأمن تصفي 5 إرهابيين وتفرض طوقا أمنيا على حي المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

قوات الأمن تصفي 5 إرهابيين وتفرض طوقا أمنيا على حي المسورة
أكدت مصادر أن الجهات الأمنية فرضت طوقا كاملا على حي المسورة ببلدة العوامية في القطيف، موضحة أن عمليات الإزالة الجارية في حي المسورة دخلت في مراحلها الأخيرة.
وأوضحت المصادر، الجهات الأمنية صفت خمسة إرهابيين في عمليات مباغتة عليهم، مشيرة إلى إزالة ما تبقى من منازل الحي في الناحيتين الغربية والجنوبية بعد تهيئة الطرق لدخول معدات الإزالة ومعدات الجهات الأمنية، مضيفة أن الشهرين الماضيين أعطيا تصورا كاملا لطبيعة الوضع الأمني في الحي وتحركات العناصر الإرهابية وأماكن تواجدهم، والطرق التي يخرجون ويدخلون عن طريقها من وإلى الحي، وفقا لصحيفة الوطن.
وأضافت أن عمليات الإزالة دخلت في مرحلة الحسم بعد الانتهاء من تهيئة الطرق، وسيبدأ الآن إزالة ما تبقى من منازل بالناحيتين الجنوبية والغربية التي تكثر بها أوكار ومخابئ الإرهابيين، مبينة أنه جرى تحديد المنازل التي يسكنون بها وتم فصل الحي بحواجز إسمنتية عن باقي الأحياء لمحاصرتهم ومنع خروجهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11698 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينصركم على الخونه والعملاء اتباع المجوس ويحميكم من شرهم
محمد ابو صالح بريده[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد الله وشكر الله الله يعز الدوله
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 4 ساعات
لماذا لا يتم الهدم باستخدام الديناميت كما يحدث في مثل هذه الاحوال عادة وننتهي من المشكلة دفعة واحدة والى الابد ,خصوصا ان الملاك اخذو حقوقهم كاملة غير منقوصة , كلما طالت المدة كلما ازدادت وقاحتهم وجرئتهم عملاء ايران واذنابها وقدمو لهم خططا بديلة تزيد من تعقيد المشكلة ,اصبح واضحا ان التأني والمسايره واللين لم يعد يؤتي اكله بل يؤدي الى نتائج عكسية فهذه الشرذمة تستحق الضرب بيد من حديد ولن يردعهم الا تجريد السيف الاجرب
الموسيقار[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 4 ساعات
نحمدالله كثيرا على جهود رجال الامن والتعامل مع الارهابيين وفق التخطيط السليم والقضاء على كل من اراد ببلادنا السوء والشر .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30590 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه صفوهم ,, صفهم الله طوابير في جهنم هم ومن يساندهم ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
بعد حصارهم يجب ان لا يخرج منهم ماشيآ على قدمية لماذا؟؟؟
لأنهم سيقبعون في السجون وستصرف عليهم الدولة غذاء ودواء حتى يحاكمو وتبتر رقابهم
لذلك حرام فيهم شربة ماء ادعسو وجيههم بدري بدري وكلب ومات
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة
سيرو وعين الله ترعاكم يارجال امننا البواسل
اسلوب محاصرة الجراذي سيقضي عليهم بإذن الله وتوفيقه
فليخسأ نصر الكلب ومن هم على شاكلته
علي[ عدد التعليقات: 1703 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم
الواقع[ عدد التعليقات: 4825 ] نشر منذ 10 دقائق
ربي يحميكم يا رجل الحرمين شكرا لله ثم لكم على هذه الانتصارات على اتباع الخميني الخونة الذين اجسادهم في المملكة وقلوبهم وعقولهم في طهران وقم الصفوية مع الاسف ينفذون اجندة الحرس الثوري وحزب آلات
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 8 دقائق
من يعارض خطط الدولة التنموية يستاهل اي شي يجيه ، الا وشصار على الدواعش الارهابين مرتكبي جريمة الدالوة هل اعدموهم او لسى .