الجيش الجزائري يقتل إرهابيين بحوزتهما طنين من المواد المتفجرة - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

قتل الجيش الجزائري، عنصرين مسلحين بمنطقة تيبازة شمال غرب الجزائر كما كشفت في نفس المنطقة عن مخبأ يعتقد أنه تابع لهما يحوي أسلحة وذخيرة وقنابل تقليدية الصنع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأن الحرس الجزائري ضبط عنصرين آخرين بحوزتهما أكثر من طنين من المواد الكيماوية التي تُستخدم في تحضير المتفجرات.

من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة شمال شرقي الجزائر محاولات هجرة سرية لـ19 شخصًا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 27 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وجانت وأدرار جنوب وغرب الجزائر.