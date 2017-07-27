بالصور.. شبان يتطوعون لإصلاح سيارات الحجاج مجانا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تطوع شبان سعوديون، لتصليح سيارات زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، إذ يحضرون إلى الشخص الذي تتعطل سيارته في الطرق السريعة بعد تلقيهم اتصالا منه.

وقال رئيس الفريق ويدعى علي ظافر العاطف، إن الفريق يضم نحو 600 متطوع من مختلف المناطق يربط بينهم حب العمل التطوعي، موضحا أن عدد الحالات التي باشرها الفريق خلال 8 أشهر فقط أكثر من 8400 حالة.

وأوضح ظافر أن الطلبات تتزايد في موسم الإجازات وبمجرد ورود اتصال من قبل الشخص المتعطلة سيارته، سيجد مَن يقدم العون وأغلب المتطوعين لا يغادرون موقع السيارة المتعطلة إلا بعد إصلاحها أو معاونة صاحبها في نقلها، مؤكدا أن فريقه حاصل على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمزاولة مهنة العمل التطوعي، ويعتمدون على الموارد الذاتية في عملهم، مضيفاً أن مَن أراد المساعدة من أحد أفراد الفريق فليتصل على الرقم (0553000192).