عضوة بالكونجرس الأمريكي: قطر دعمت أحد مدبري هجمات سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكونجرس الأمريكي، إليانا روس ليتينن، أن قطر متورطة بدعم الإرهاب، وهذا الموضوع ليس بالجديد، مؤكدة مسؤولا قطريا رفيع المستوى قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضحت ليتينن في جلسة استماع داخل الكونجرس لتقييم العلاقات الأمريكية مع قطر، أن الممكلة والإمارت العربية المتحدة، حاولتا ثنيها عن هذه الممارسات منذ فترة طويلة.

وقال مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جوناثان شانزر، الذي شارك في الجلسة إن قطر تمادت في دعم تنظيم الإخوان بهدف إيصاله إلى السلطة في عدة دول والهدف هو تنفيذ المخططات القطرية لاكتساب النفوذ.