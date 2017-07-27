أمير حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أمير حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه بالإمارة أمس الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس عبدالمحسن بن حمود المطير .
ونوه سموه في بداية الاستقبال بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه – حفظهما الله -، حاثاً بمضاعفة الجهود لإنجاز مراحل متقدمة في مجال المنتجات السكنية المقدمة للمواطنين في المنطقة .
وقدم المطير تقريراً عن أداء فرع وزارة الإسكان بحائل , متضمناً شرحاً لاستراتيجية الوزارة وأهدافها وبرامجها المتعددة , منوهاً أنه تم الانتهاء من مشاريع الوحدات السكنية في كل من حائل والشنان , وجاري العمل لاستكمال مشاريع البنية التحتية لهما.
وأوضح المطير أن ماتم تخصيصه لمنطقة حائل حتى المرحلة السادسة من التوزيع التي تقوم بها الوزارة في مجال تخصيص الأراضي 5472 قطعة أرض , شملت مدينة حائل بنسبة 60 % من إجمالي المتقدمين من محافظات بقعاء والحائط والشملي والغزالة وسميراء , مبيناً أن مشروعي إسكان محافظتي السليمي وموقق تحت إجراءات التصميم بالوزارة لعدم توفر مخططات لهما .
وأشار المطير إلى أنه تم تخصيص 946 فلة سكنية في مدينة حائل , و 70 فلة سكنية في محافظة الشنان , وذلك بمجال تخصيص الوحدات السكنية , مفيداً أنه تم توقيع اتفاقيتين أحدهما مع شركة ركاء العقارية على أرض مخطط الفجر بحائل بعدد 1290 وحدة سكنية , فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة آراك للاستثمار والتطوير بمخطط الكورنيش شمال مطار حائل بعدد 104 شقق سكنية .
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