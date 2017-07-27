وفاة شخص إثر إصابته بـ" السالمونيلا " في نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لقي شخص مصرعه في مدينة نيويورك، إثر إصابته بجرثومة ” السالمونيلا “، التي ظهرت في 12 ولاية أمريكية.

وأعلن مسؤولو الصحة، أمس الأربعاء، الكشف عن 13 حالة إصابة بعدوى ” السالمونيلا ” في نيويورك، فيما توفي شخص جراء إصابته بهذا الجرثوم.

وأعلنت السلطات عن 64 حالة إصابة بالعدوى في 12 ولاية.

و” السالمونيلا “، عبارة عن جرثومة عضوية منتشرة في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، تنتقل العدوى بها عن طريق الفم، من خلال تناول أغذية، أو مياه ملوثة بالجرثومة، وتستطيع السالمونيلا، تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.