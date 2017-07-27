أمريكا: كل الخيارات متاحة للتعامل مع الرئيس الفنزويلي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس الأربعاء، إن بلادها تبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص التعامل مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأضافت هيلي، في بيان، أن إدراج واشنطن لـ13 من كبار المسؤولين الفنزويليين، الحاليين والسابقين، على قائمة عقوبات الأفراد المرتبطين بالفساد والعنف، يدلل على “وفاء الولايات المتحدة بوعودها بالوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي”.

ولفت البيان أن بلادها ستنظر في تدابير إضافية لإخضاع نظام “مادورو” للمساءلة، وستستمر في دعم الشعب الفنزويلي، “الذي يكافح لإنقاذ ديمقراطيته المزدهرة، حتى في مواجهة العنف والترهيب وحرمان حكومته من الخدمات”، بحسب البيان.