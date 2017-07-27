المفتي يحذر الشباب من القنوات والمواقع الخبيثة المشككة في ولاة الأمر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الشباب من خطورة ما تبثه بعض القنوات والمواقع من أفكار سيئة ودسائس خطيرة، للتشكيك في ولاة الأمر.

وأوضح آل الشيخ في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، أنه يجب على شباب الإسلام أن يتأكدوا مما يُذاع ويُنشر عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات من أفكار سيئة ودسائس خطيرة للتشكيك في ولاة الأمر، ودعاوى للفوضى والتمرد.

وأضاف أن مَن يساهم في ذلك أعداء للشباب المسلم، يحاولون إفساد دينهم وأخلاقهم وأمنهم، ونعمة الله عليهم، في حين يحكم ولاة الأمر بكتاب الله وسنة رسوله، داعياً إلى شكر الله على نعمه في هذه البلاد من أمن واستقرار ورخاء ورغد العيش.