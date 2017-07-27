بالصور.. مصادرة كافتيريات متنقلة وألعاب مخالفة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذ أمس مراقبي بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة جولة ميدانية على عدد من الاماكن العامه والمنتزهات وعلى سيارات البيع المتجول والكافتيريات المتنقلة ، وذلك تزامنا مع الإجازة الصيفية التي يتزايد خلالها عرض الالعاب والانشطة الترفيهية والمواد الغذائية عن طريق الكافتيريات المتنقلة خاصة في الاماكن العامة ومواقف حجز السيارات .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية أن البلديه تكثف نشاطها الرقابي في هذه المواقع من خلال إحكام الرقابة على هذه الانشطة ، خاصة في الاماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي يرتادها المتنزهين ، ولضمان سلامة كل ما يعرض فيها .

وقد نفذ مراقبي البلدية أمس حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع ، وشارك في الحملة كلاً مساعد رئيس قسم الاسواق نايف المالكي ومشرف الفترة المسائية معتز الغامدي والمراقبين وديع ركة وعادل برة واحمد عقيل وفارس الندوي وعبدالإله الخزاعي ، وبمشاركة فرقة من ادارة البحث الجنائي ، وتم ضبط العديد من المخالفات ومصادرة حوالي 12 من الالعاب التي يتم تأجيرها من قبل المخالفين ، شملت 2 نطنيطة كبيرة و1 زحليقة هوائية كبيرة و) سيارات كهربائية وعدد 2 عربات نقل .

كما تم سحب 2 كفتريات متنقلة غير مصرحة وبدون شهادات صحية للعاملين ، وتم حجزها بالبلدية ، وتسليم العمالة المخالفة الى ادارة البحث الجنائي لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقهم .

وأكد عراقي إن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة ، مشيرا الى ان هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جوانب الاصحاح البيئي ، والتأكد من تهيأة الخدمات للمتنزهين بطرق نظامية وصحية .