 القبض على عددا من المشتبه بهم في العوامية - صحيفة صدى الالكترونية

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القبض على عددا من المشتبه بهم في العوامية

القبض على عددا من المشتبه بهم في العوامية
نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أمنية، أن قوات الأمن بمحافظة القطيف، تمكنت صباح أمس الأربعاء، من ضبط عدد من المشتبه بهم في بلدة العوامية، خلال عملية أمنية استباقية نفذتها على عدد من الأحياء.
وأوضحت المصادر، أن العملية الأمنية جاءت تزامنا مع عمليات التطوير والإزالة بحي المسورة بالعوامية، حيث طوقت القوات الأمنية عدداً من الأحياء وضبطت عدداً من المشتبه بهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يقويكم يا رجال الامن على كل خاين للوطن

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