قوات الاحتلال تزيل الجسر الحديدي والمعابر في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، منذ قليل، الجسر الحديدي والمعابر التي كانت قد ثبتتها عند باب الأسباط في القدس ضمن إجراءاتها الأمنية.

وأوضحت شبكة “سكاي نيوز”، أن سلطات الاحتلال أزالت، فجر اليوم الخميس، المزيد من التجهيزات الأمنية التي كانت استحدثتها في محيط الحرم القدسي وأثارت غضبا فلسطينيا، وإسلاميا عارما وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة “فرانس برس”، بأن القوات الإسرائيلية أزالت المسارات الحديدية وأعمدة الكاميرات التي كانت القوات الإسرائيلية نصبتها عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويطلق عليه اليهود جبل الهيكل.